14.06.2025
Смотреть онлайн Гленорчи Найтс (21) - Devonport City U21 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Tasmania NPL U21 League: Гленорчи Найтс (21) — Devonport City U21 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Australia Tasmania NPL U21 League
Гленорчи Найтс (21)
32'
45+1'
74'
Завершен
3 : 1
14 июня 2025
Гленорчи Найтс (21)
45+1'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
5'
Devonport City U21 - 1-ый Гол
9'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
32'
Гленорчи Найтс (21) - 2-ой Гол
36'
Devonport City U21 - Угловой
45+1'
Гленорчи Найтс (21) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
46'
Devonport City U21 - Угловой
56'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
62'
Гленорчи Найтс (21) - Угловой
74'
Гленорчи Найтс (21) - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1
Превью матча Гленорчи Найтс (21) — Devonport City U21
Статистика матча
Атаки
73
99
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
4
10
Удары в створ ворот
7
6
Комментарии к матчу