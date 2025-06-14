Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Salisbury United Reserves - Vipers FC Reserves 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Salisbury United ReservesVipers FC Reserves . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .

МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Salisbury United Reserves
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
Vipers FC Reserves
51'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Vipers FC Reserves icon
51'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
19'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
29'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
32'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
36'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
38'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Vipers FC Reserves - 1-ый Гол
57'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
59'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
60'
Угловой
Salisbury United Reserves - Угловой
64'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
77'
Угловой
Vipers FC Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Salisbury United Reserves — Vipers FC Reserves

Статистика матча

Атаки
71
67
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
4
0
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
