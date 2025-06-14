14.06.2025
Смотреть онлайн Salisbury United Reserves - Vipers FC Reserves 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Salisbury United Reserves — Vipers FC Reserves . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
Текстовая трансляция
15'
Salisbury United Reserves - Угловой
19'
Salisbury United Reserves - Угловой
29'
Salisbury United Reserves - Угловой
32'
Vipers FC Reserves - Угловой
36'
Salisbury United Reserves - Угловой
38'
Salisbury United Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Vipers FC Reserves - 1-ый Гол
57'
Salisbury United Reserves - Угловой
59'
Vipers FC Reserves - Угловой
60'
Salisbury United Reserves - Угловой
64'
Vipers FC Reserves - Угловой
77'
Vipers FC Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Статистика матча
Атаки
71
67
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
4
0
Удары в створ ворот
3
3
