14.06.2025
Смотреть онлайн ФК Коув - Резерв - Аделаида Олимпик - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: ФК Коув - Резерв — Аделаида Олимпик - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
ФК Коув - Резерв
2'
39'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Аделаида Олимпик - Резерв
32'
36'
ФК Коув - Резерв
39'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
ФК Коув - Резерв - 1-ый Гол
22'
ФК Коув - Резерв - Угловой
32'
Аделаида Олимпик - Резерв - 2-ой Гол
36'
Аделаида Олимпик - Резерв - 3-ий Гол
39'
ФК Коув - Резерв - 4-ый Гол
45+2'
ФК Коув - Резерв - Угловой
64'
ФК Коув - Резерв - Угловой
85'
ФК Коув - Резерв - Угловой
Превью матча ФК Коув - Резерв — Аделаида Олимпик - Резерв
Статистика матча
Атаки
72
69
Угловые
4
0
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
8
4
Комментарии к матчу