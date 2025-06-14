14.06.2025
Смотреть онлайн Саут Аделаида - Резерв - Камберленд Юнайтед - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция
МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Завершен
0 : 5
14 июня 2025
Камберленд Юнайтед - Резерв
2'
40'
48'
51'
75'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
2'
Камберленд Юнайтед - Резерв - 1-ый Гол
7'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
25'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
40'
Камберленд Юнайтед - Резерв - 2-ой Гол
45+1'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
48'
Камберленд Юнайтед - Резерв - 3-ий Гол
51'
Камберленд Юнайтед - Резерв - 4-ый Гол
55'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
60'
Камберленд Юнайтед - Резерв - Угловой
75'
Камберленд Юнайтед - Резерв - 5-ый Гол
80'
Саут Аделаида - Резерв - Угловой
81'
Саут Аделаида - Резерв - Угловой
Статистика матча
Атаки
112
117
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
2
11
