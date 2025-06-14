Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Pontian Eagles Reserves - Аделаида Кобрас - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Pontian Eagles ReservesАделаида Кобрас - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .

МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Pontian Eagles Reserves
34'
55'
72'
Завершен
3 : 3
14 июня 2025
Аделаида Кобрас - Резерв
27'
51'
90+5'
Смотреть онлайн
Аделаида Кобрас - Резерв icon
27'
Pontian Eagles Reserves icon
34'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
Аделаида Кобрас - Резерв icon
51'
Pontian Eagles Reserves icon
55'
Pontian Eagles Reserves icon
72'
Аделаида Кобрас - Резерв icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:3 : 1,0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
11'
Угловой
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
11'
Угловой
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
26'
Угловой
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
26'
Угловой
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
27'
Аделаида Кобрас - Резерв - 1-ый Гол
33'
Угловой
Pontian Eagles Reserves - Угловой
34'
Pontian Eagles Reserves - 2-ой Гол
38'
Угловой
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,0
51'
Аделаида Кобрас - Резерв - 3-ий Гол
55'
Pontian Eagles Reserves - 4-ый Гол
69'
Угловой
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
72'
Pontian Eagles Reserves - 5-ый Гол
81'
Угловой
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
87'
Угловой
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
88'
Угловой
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
89'
Угловой
Аделаида Кобрас - Резерв - Угловой
90+5'
Аделаида Кобрас - Резерв - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3 : 1,0

Превью матча Pontian Eagles Reserves — Аделаида Кобрас - Резерв

Статистика матча

Атаки
53
46
Угловые
1
11
Удары мимо ворот
0
7
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
