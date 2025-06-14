14.06.2025
Смотреть онлайн Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Стерт Лайонз - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Фулхэм Юнайтед ФК Резерв — Стерт Лайонз - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Завершен
0 : 2
14 июня 2025
Стерт Лайонз - Резерв
59'
90+2'
Стерт Лайонз - Резерв
90+2'
Текстовая трансляция
18'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
18'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
20'
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
22'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
27'
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
31'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
39'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
41'
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
45+1'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
55'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
59'
Стерт Лайонз - Резерв - 1-ый Гол
74'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
77'
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
88'
Стерт Лайонз - Резерв - Угловой
90+2'
Стерт Лайонз - Резерв - 2-ой Гол
90+4'
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
90+4'
Фулхэм Юнайтед ФК Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Фулхэм Юнайтед ФК Резерв — Стерт Лайонз - Резерв
Статистика матча
Атаки
76
57
Угловые
7
9
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
8
4
