14.06.2025
Смотреть онлайн Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Вест Аделаида - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Эделэйд Блю Иглз - Резерв — Вест Аделаида - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Эделэйд Блю Иглз - Резерв
68'
90+5'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Вест Аделаида - Резерв
25'
52'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1
Текстовая трансляция
8'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
16'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
19'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
25'
Вест Аделаида - Резерв - 1-ый Гол
44'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
52'
Вест Аделаида - Резерв - 2-ой Гол
56'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
57'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
57'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
60'
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
64'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
68'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - 3-ий Гол
75'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
77'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
85'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
89'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
90+5'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - 4-ый Гол
Превью матча Эделэйд Блю Иглз - Резерв — Вест Аделаида - Резерв
Статистика матча
Атаки
68
67
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
10
5
Комментарии к матчу