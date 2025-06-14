Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Вест Аделаида - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв: Эделэйд Блю Иглз - РезервВест Аделаида - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .

МСК
Австралия - Южная Австралия - Лига штата - Резерв
Эделэйд Блю Иглз - Резерв
68'
90+5'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Вест Аделаида - Резерв
25'
52'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Вест Аделаида - Резерв icon
25'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
Вест Аделаида - Резерв icon
52'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв icon
68'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
16'
Угловой
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
19'
Угловой
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
25'
Вест Аделаида - Резерв - 1-ый Гол
44'
Угловой
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
52'
Вест Аделаида - Резерв - 2-ой Гол
56'
Угловой
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
57'
Угловой
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
57'
Угловой
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
60'
Угловой
Вест Аделаида - Резерв - Угловой
64'
Угловой
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
68'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - 3-ий Гол
75'
Угловой
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
77'
Угловой
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
85'
Угловой
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
89'
Угловой
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - Угловой
90+5'
Эделэйд Блю Иглз - Резерв - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1

Превью матча Эделэйд Блю Иглз - Резерв — Вест Аделаида - Резерв

Статистика матча

Атаки
68
67
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
10
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Мец Мец
ПСЖ ПСЖ
13 Декабря
21:00
Челси Челси
Эвертон Эвертон
13 Декабря
18:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Валенсия Валенсия
13 Декабря
16:00
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
13 Декабря
20:30
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
13 Декабря
18:00
Майорка Майорка
Эльче Эльче
13 Декабря
18:15
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Декабря
09:00
Арсенал Арсенал
Вулвергемптон Вулвергемптон
13 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
13 Декабря
18:00
Торино Торино
Кремонезе Кремонезе
13 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA