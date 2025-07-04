Смотреть онлайн Институто - Хуракан 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Кубок Аргентины по футболу: Институто — Хуракан, 5 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион президента Перона. Судить этот матч будет Carlos Andres Gariano.
Превью матча Институто — Хуракан
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Carlos Andres Gariano (Аргентина).
За последние 1 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Carlos Andres Gariano назначал пенальти