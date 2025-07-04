Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
04.07.2025

Смотреть онлайн Институто - Хуракан 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаКубок Аргентины по футболу: ИнститутоХуракан, 5 тур . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 01:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион президента Перона. Судить этот матч будет Carlos Andres Gariano.

МСК, 5 тур, Стадион: Стадион президента Перона
Кубок Аргентины по футболу
Институто
Завершен
2 : 3
04 июля 2025
Хуракан
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 3,6
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,6
Хуракан icon
Пенальти
Институто
Пенальти
Хуракан icon
Пенальти
Институто
Пенальти
Хуракан icon
Пенальти
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Хуракан - Угловой
11'
Угловой
Хуракан - Угловой
13'
Угловой
Хуракан - Угловой
16'
Угловой
Хуракан - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,6
52'
Угловой
Институто - Угловой
65'
Угловой
Хуракан - Угловой
75'
Угловой
Институто - Угловой
80'
Угловой
Институто - Угловой
90+4'
Угловой
Институто - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,6
2-ой
Хуракан - Пенальти
3-ий
Институто - Пенальти
3-ий
Хуракан - Пенальти
4-ый
Институто - Пенальти
4-ый
Хуракан - Пенальти

Превью матча Институто — Хуракан

Институто Институто
18
Аргентина
Лукас Родригез
19
Аргентина
Gaston Lodico
28
Аргентина
Мануэль Роффо
7
Аргентина
Nicolas Cordero
22
Аргентина
Damian Puebla
31
Gonzalo Requena
17
Уругвай
Emanuel Beltran
14
Аргентина
Francis Manuel Mac Allister
6
Аргентина
Fernando Ruben Alarcon
10
Аргентина
Alex Nahuel Luna
34
Аргентина
Stefano Moreyra
Тренер
Аргентина
Daniel Walter Oldra
Хуракан Хуракан
5
Аргентина
Leonel Peerez
24
Аргентина
Tomas Guidara
2
Аргентина
Nicolás Goitea
17
Аргентина
Gabriel Alanis
32
Аргентина
Sebastian Tomas Meza
8
Аргентина
Leonardo Gil
25
Аргентина
Cesar Ibanez
10
Аргентина
Matko Miljevic
26
Аргентина
Leonardo Sequeira
6
Аргентина
Fabio Pereyra
43
Аргентина
Erik Ramirez
Тренер
Аргентина
Франк Дарио Куделка

Статистика матча

Владение мячом
Институто Институто
50%
Хуракан Хуракан
50%
Атаки
92
94
Угловые
4
5
Фолы
16
14
Удары (всего)
9
11
Удары мимо ворот
13
7
Удары в створ ворот
1
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Carlos Andres Gariano (Аргентина).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Carlos Andres Gariano назначал пенальти

Игры 5 тур
03.08.2025
Сан Мартин Т
0:3
Ривер Плейт
Завершен
05.07.2025
Сан Лоренцо
0:0
Куилмес
Завершен
04.07.2025
Институто
2:3
Хуракан
Завершен
03.07.2025
Расинг Авелланеда
3:1
San Martin SJ
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Рейнджерс Рейнджерс
Вашингтон Вашингтон
31 Декабря
20:37
Нэшвилл Нэшвилл
Вегас Вегас
31 Декабря
23:07
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
Атланта Хокс Атланта Хокс
31 Декабря
23:10
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
Шарлотт Хорнетс Шарлотт Хорнетс
31 Декабря
21:10
Орландо Мэджик Орландо Мэджик
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
31 Декабря
23:10
Финикс Санз Финикс Санз
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
31 Декабря
23:40
Аль Кхулюд Аль Кхулюд
Аль-Хилал Аль-Хилал
31 Декабря
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA