14.06.2025

Смотреть онлайн Ольмедо - Liga de Macas 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорКубок Эквадора по футболу: ОльмедоLiga de Macas, 1 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико де Риобамба.

МСК, 1 тур, Стадион: Олимпико де Риобамба
Кубок Эквадора по футболу
Ольмедо
31'
45+4'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Liga de Macas
6'
90+3'
Смотреть онлайн
Liga de Macas icon
6'
Ольмедо icon
31'
Ольмедо icon
45+4'
Счет после первого тайма 2:1
Liga de Macas icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:2
Martin Ольмедо Portocarrero Machuca /soccer/player/2400357
Пенальти
Liga de Macas icon
Пенальти
Martin Ольмедо Portocarrero Machuca /soccer/player/2400357
Пенальти
Martin Ольмедо Portocarrero Machuca /soccer/player/2400357
Пенальти
Liga de Macas icon
Пенальти
Martin Ольмедо Portocarrero Machuca /soccer/player/2400357
Пенальти
Liga de Macas icon
Пенальти
Martin Ольмедо Portocarrero Machuca /soccer/player/2400357
Пенальти
Текстовая трансляция
6'
Liga de Macas - 1-ый Гол
10'
Угловой
Martin Ольмедо Portocarrero Machuca - Угловой
15'
Угловой
Martin Ольмедо Portocarrero Machuca - Угловой
30'
Угловой
Martin Ольмедо Portocarrero Machuca - Угловой
31'
Ольмедо - 2-ой Гол
45+4'
Ольмедо - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
47'
Угловой
Liga de Macas - Угловой
55'
Угловой
Liga de Macas - Угловой
59'
Угловой
Martin Ольмедо Portocarrero Machuca - Угловой
80'
Угловой
Liga de Macas - Угловой
90+1'
Угловой
Martin Ольмедо Portocarrero Machuca - Угловой
90+3'
Liga de Macas - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
1-ый
Ольмедо - Пенальти
1-ый
Liga de Macas - Пенальти
2-ой
Ольмедо - Пенальти
3-ий
Ольмедо - Пенальти
3-ий
Liga de Macas - Пенальти
4-ый
Ольмедо - Пенальти
4-ый
Liga de Macas - Пенальти
5-ый
Ольмедо - Пенальти

Превью матча Ольмедо — Liga de Macas

Статистика матча

Атаки
133
98
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
6
6
Игры 1 тур
14.06.2025
Ольмедо
2:2
Liga de Macas
Завершен
Комментарии к матчу
