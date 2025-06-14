14.06.2025
Смотреть онлайн Sandy Point - Бат Юнайтед 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сент-Китс и Невис — Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу: Sandy Point — Бат Юнайтед . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:17 по московскому времени .
Чемпионат Сент-Китс и Невис по футболу
Sandy Point
Завершен
2 : 3
Бат Юнайтед
Sandy Point
Бат Юнайтед
Счет после первого тайма 1:1
Бат Юнайтед
Sandy Point
Бат Юнайтед
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
4'
Бат Юнайтед - Угловой
19'
Sandy Point - Угловой
30'
Sandy Point - 1-ый Гол
45'
Бат Юнайтед - Угловой
45+3'
Бат Юнайтед - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
47'
Бат Юнайтед - 3-ий Гол
63'
Sandy Point - Угловой
63'
Sandy Point - Угловой
69'
Sandy Point - 4-ый Гол
73'
Sandy Point - Угловой
76'
Бат Юнайтед - 5-ый Гол
88'
Sandy Point - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3
Превью матча Sandy Point — Бат Юнайтед
Статистика матча
Угловые
5
2
