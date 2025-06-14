14.06.2025
Смотреть онлайн McLean Soccer Women - Arlington Soccer Red Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: McLean Soccer Women — Arlington Soccer Red Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
McLean Soccer Women
4'
56'
Отменен
2 : 1
14 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
Текстовая трансляция
4'
McLean Soccer Women - 1-ый Гол
13'
McLean Soccer Women - Угловой
19'
McLean Soccer Women - Угловой
25'
McLean Soccer Women - Угловой
45+2'
McLean Soccer Women - Угловой
47'
Arlington Soccer Red Women - Угловой
47'
Arlington Soccer Red Women - 2-ой Гол
56'
McLean Soccer Women - 3-ий Гол
Превью матча McLean Soccer Women — Arlington Soccer Red Women
История последних встреч
McLean Soccer Women
Arlington Soccer Red Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.06.2025
Arlington Soccer Red Women
1:3
McLean Soccer Women
Статистика матча
Атаки
70
37
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу