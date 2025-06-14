Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн McLean Soccer Women - Arlington Soccer Red Women 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: McLean Soccer WomenArlington Soccer Red Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
McLean Soccer Women
4'
56'
Отменен
2 : 1
14 июня 2025
Arlington Soccer Red Women
47'
McLean Soccer Women icon
4'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
Arlington Soccer Red Women icon
47'
McLean Soccer Women icon
56'
Текстовая трансляция
4'
McLean Soccer Women - 1-ый Гол
13'
Угловой
McLean Soccer Women - Угловой
19'
Угловой
McLean Soccer Women - Угловой
25'
Угловой
McLean Soccer Women - Угловой
45+2'
Угловой
McLean Soccer Women - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
47'
Угловой
Arlington Soccer Red Women - Угловой
47'
Arlington Soccer Red Women - 2-ой Гол
56'
McLean Soccer Women - 3-ий Гол

Превью матча McLean Soccer Women — Arlington Soccer Red Women

История последних встреч

McLean Soccer Women
McLean Soccer Women
Arlington Soccer Red Women
McLean Soccer Women
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.06.2025
Arlington Soccer Red Women
Arlington Soccer Red Women
1:3
McLean Soccer Women
McLean Soccer Women
Обзор

Статистика матча

Атаки
70
37
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу
