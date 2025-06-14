14.06.2025
Смотреть онлайн SV Flora - Broki 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League: SV Flora — Broki . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
1'
SV Flora - Угловой
21'
SV Flora - Угловой
26'
Broki - Угловой
27'
Broki - 1-ый Гол
28'
SV Flora - 2-ой Гол
29'
Broki - Угловой
38'
SV Flora - 3-ий Гол
41'
Broki - Угловой
42'
Broki - Угловой
43'
SV Flora - Угловой
45'
Broki - Угловой
45'
Broki - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 3,1
59'
SV Flora - 4-ый Гол
68'
Broki - Угловой
71'
SV Flora - 5-ый Гол
73'
Broki - Угловой
80'
Broki - 6-ый Гол
88'
SV Flora - Угловой
88'
SV Flora - 7-ый Гол
90'
Broki - Угловой
90+2'
Broki - Угловой
Матч закончился со счётом 5:2 : 3,1
Превью матча SV Flora — Broki
История последних встреч
SV Flora
Broki
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.12.2025
SV Flora
1:0
Broki
Статистика матча
Атаки
66
61
Угловые
4
10
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
13
11
Комментарии к матчу