Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн SV Flora - Broki 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Suriname Major League: SV FloraBroki . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Suriname Major League
SV Flora
28'
38'
59'
71'
88'
Завершен
5 : 2
14 июня 2025
Broki
27'
80'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Broki icon
27'
SV Flora icon
28'
SV Flora icon
38'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,1
SV Flora icon
59'
SV Flora icon
71'
Broki icon
80'
SV Flora icon
88'
Матч закончился со счётом 5:2 : 3,1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
SV Flora - Угловой
21'
Угловой
SV Flora - Угловой
26'
Угловой
Broki - Угловой
27'
Broki - 1-ый Гол
28'
SV Flora - 2-ой Гол
29'
Угловой
Broki - Угловой
38'
SV Flora - 3-ий Гол
41'
Угловой
Broki - Угловой
42'
Угловой
Broki - Угловой
43'
Угловой
SV Flora - Угловой
45'
Угловой
Broki - Угловой
45'
Угловой
Broki - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 3,1
59'
SV Flora - 4-ый Гол
68'
Угловой
Broki - Угловой
71'
SV Flora - 5-ый Гол
73'
Угловой
Broki - Угловой
80'
Broki - 6-ый Гол
88'
Угловой
SV Flora - Угловой
88'
SV Flora - 7-ый Гол
90'
Угловой
Broki - Угловой
90+2'
Угловой
Broki - Угловой
Матч закончился со счётом 5:2 : 3,1

Превью матча SV Flora — Broki

История последних встреч

SV Flora
SV Flora
Broki
SV Flora
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.12.2025
SV Flora
SV Flora
1:0
Broki
Broki
Обзор

Статистика матча

Атаки
66
61
Угловые
4
10
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
13
11
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Сельта Виго Сельта Виго
Болонья Болонья
11 Декабря
23:00
СК Фрайбург СК Фрайбург
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
11 Декабря
23:00
BetBoom Team BetBoom Team
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
11 Декабря
17:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
11 Декабря
18:30
PARIVISION PARIVISION
Heroic Heroic
11 Декабря
21:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
11 Декабря
18:30
Team Spirit Team Spirit
Team Falcons Team Falcons
11 Декабря
19:00
Tundra Esports Tundra Esports
Team Liquid Team Liquid
11 Декабря
21:00
Селтик Селтик
Рома Рома
11 Декабря
23:00
Ницца Ницца
Брага Брага
11 Декабря
20:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA