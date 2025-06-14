Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Mitsubishi Nagasaki SC - KMG Holdings 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯпонияЯпония - Региональная лига по футболу: Mitsubishi Nagasaki SCKMG Holdings . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Япония - Региональная лига по футболу
Mitsubishi Nagasaki SC
39'
81'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
KMG Holdings
20'
90+2'
Смотреть онлайн
KMG Holdings icon
20'
Mitsubishi Heavy Industries SC icon
39'
Счет после первого тайма 1:1
Mitsubishi Heavy Industries SC icon
81'
KMG Holdings icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
16'
Угловой
KMG Holdings - Угловой
20'
KMG Holdings - 1-ый Гол
23'
Угловой
KMG Holdings - Угловой
36'
Угловой
KMG Holdings - Угловой
39'
Mitsubishi Heavy Industries SC - 2-ой Гол
43'
Угловой
KMG Holdings - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
Mitsubishi Heavy Industries SC - Угловой
51'
Угловой
Mitsubishi Heavy Industries SC - Угловой
58'
Угловой
Mitsubishi Heavy Industries SC - Угловой
77'
Угловой
KMG Holdings - Угловой
80'
Угловой
Mitsubishi Heavy Industries SC - Угловой
81'
Mitsubishi Heavy Industries SC - 3-ий Гол
86'
Угловой
Mitsubishi Heavy Industries SC - Угловой
90+2'
Угловой
KMG Holdings - Угловой
90+2'
KMG Holdings - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Mitsubishi Nagasaki SC — KMG Holdings

История последних встреч

Mitsubishi Nagasaki SC
Mitsubishi Nagasaki SC
KMG Holdings
Mitsubishi Nagasaki SC
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
06.09.2025
KMG Holdings
KMG Holdings
2:2
Mitsubishi Nagasaki SC
Mitsubishi Nagasaki SC
Обзор

Статистика матча

Атаки
68
81
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
4
5
