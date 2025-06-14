Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Юта Сёрф - Женщины - Utah Avalanche Women 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: Юта Сёрф - ЖенщиныUtah Avalanche Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Юта Сёрф - Женщины
9'
15'
49'
Завершен
3 : 2
14 июня 2025
Utah Avalanche Women
24'
39'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Юта Сёрф - Женщины icon
9'
Юта Сёрф - Женщины icon
15'
Utah Avalanche Women icon
24'
Utah Avalanche Women icon
39'
Счет после первого тайма 2:2
Юта Сёрф - Женщины icon
49'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
4'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
5'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
9'
Юта Сёрф - Женщины - 1-ый Гол
15'
Юта Сёрф - Женщины - 2-ой Гол
24'
Utah Avalanche Women - 3-ий Гол
34'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
39'
Utah Avalanche Women - 4-ый Гол
42'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
45+1'
Угловой
Юта Сёрф - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
49'
Юта Сёрф - Женщины - 5-ый Гол
66'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
77'
Угловой
Юта Сёрф - Женщины - Угловой
87'
Угловой
Utah Avalanche Women - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Юта Сёрф - Женщины — Utah Avalanche Women

История последних встреч

Юта Сёрф - Женщины
Юта Сёрф - Женщины
Utah Avalanche Women
Юта Сёрф - Женщины
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
29.06.2025
Utah Avalanche Women
Utah Avalanche Women
1:1
Юта Сёрф - Женщины
Юта Сёрф - Женщины
Обзор

Статистика матча

Атаки
109
93
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
8
6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Анже Анже
Нант Нант
12 Декабря
22:45
Team Falcons Team Falcons
PARIVISION PARIVISION
12 Декабря
21:00
Лечче Лечче
Пиза Пиза
12 Декабря
22:45
ХК Ростов ХК Ростов
Челны Челны
12 Декабря
19:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Хирона Хирона
12 Декабря
23:00
Буран Воронеж Буран Воронеж
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
12 Декабря
19:00
КалПа КалПа
Сайпа Сайпа
12 Декабря
19:30
Tundra Esports Tundra Esports
Aurora Aurora
12 Декабря
21:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
12 Декабря
18:30
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
Горняк Учалы Горняк Учалы
12 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA