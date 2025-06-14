14.06.2025
Смотреть онлайн Юта Сёрф - Женщины - Utah Avalanche Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Юта Сёрф - Женщины — Utah Avalanche Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Юта Сёрф - Женщины
9'
15'
49'
Завершен
3 : 2
14 июня 2025
Utah Avalanche Women
24'
39'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
3'
Utah Avalanche Women - Угловой
4'
Utah Avalanche Women - Угловой
5'
Utah Avalanche Women - Угловой
9'
Юта Сёрф - Женщины - 1-ый Гол
15'
Юта Сёрф - Женщины - 2-ой Гол
24'
Utah Avalanche Women - 3-ий Гол
34'
Utah Avalanche Women - Угловой
39'
Utah Avalanche Women - 4-ый Гол
42'
Utah Avalanche Women - Угловой
45+1'
Юта Сёрф - Женщины - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
49'
Юта Сёрф - Женщины - 5-ый Гол
66'
Utah Avalanche Women - Угловой
77'
Юта Сёрф - Женщины - Угловой
87'
Utah Avalanche Women - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2
Превью матча Юта Сёрф - Женщины — Utah Avalanche Women
История последних встреч
Юта Сёрф - Женщины
Utah Avalanche Women
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
29.06.2025
Utah Avalanche Women
1:1
Юта Сёрф - Женщины
Статистика матча
Атаки
109
93
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
8
6
Комментарии к матчу