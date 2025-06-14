14.06.2025
Смотреть онлайн Manitou FC Women - Minnesota Thunder Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Manitou FC Women — Minnesota Thunder Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Завершен
0 : 2
14 июня 2025
Minnesota Thunder Women
5'
28'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,0
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,0
Текстовая трансляция
2'
Minnesota Thunder Women - Угловой
5'
Minnesota Thunder Women - 1-ый Гол
8'
Minnesota Thunder Women - Угловой
9'
Minnesota Thunder Women - Угловой
14'
Minnesota Thunder Women - Угловой
17'
Minnesota Thunder Women - Угловой
21'
Minnesota Thunder Women - Угловой
28'
Minnesota Thunder Women - Угловой
28'
Minnesota Thunder Women - 2-ой Гол
42'
Manitou FC Women - Угловой
43'
Minnesota Thunder Women - Угловой
45'
Minnesota Thunder Women - Угловой
45+1'
Minnesota Thunder Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 1,0
55'
Minnesota Thunder Women - Угловой
59'
Manitou FC Women - Угловой
76'
Minnesota Thunder Women - Угловой
79'
Minnesota Thunder Women - Угловой
81'
Minnesota Thunder Women - Угловой
90+1'
Minnesota Thunder Women - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,0
Превью матча Manitou FC Women — Minnesota Thunder Women
Статистика матча
Атаки
59
119
Угловые
2
15
Удары мимо ворот
5
12
Удары в створ ворот
5
20
Комментарии к матчу