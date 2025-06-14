14.06.2025
Смотреть онлайн Pennsylvania Classics Women - Reading United Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: Pennsylvania Classics Women — Reading United Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
Pennsylvania Classics Women
6'
13'
56'
Завершен
3 : 3
14 июня 2025
Reading United Women
26'
55'
57'
Счет после первого тайма 2:1 : 0,0
Матч закончился со счётом 3:3 : 0,0
Текстовая трансляция
6'
Pennsylvania Classics Women - 1-ый Гол
13'
Pennsylvania Classics Women - Угловой
13'
Pennsylvania Classics Women - 2-ой Гол
26'
Reading United Women - Угловой
26'
Reading United Women - 3-ий Гол
29'
Pennsylvania Classics Women - Угловой
42'
Pennsylvania Classics Women - Угловой
50'
Pennsylvania Classics Women - Угловой
55'
Reading United Women - 4-ый Гол
56'
Pennsylvania Classics Women - 5-ый Гол
57'
Reading United Women - 6-ый Гол
65'
Pennsylvania Classics Women - Угловой
73'
Pennsylvania Classics Women - Угловой
84'
Reading United Women - Угловой
89'
Pennsylvania Classics Women - Угловой
90+2'
Reading United Women - Угловой
Превью матча Pennsylvania Classics Women — Reading United Women
Статистика матча
Атаки
133
90
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
11
3
Удары в створ ворот
11
6
Комментарии к матчу