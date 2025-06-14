Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн ФК Тавуа - Рева 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФиджиЧемпионат Фиджи по футболу: ФК ТавуаРева . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Фиджи по футболу
ФК Тавуа
Завершен
0 : 3
14 июня 2025
Рева
26'
32'
34'
Смотреть онлайн
Рева FC icon
26'
Рева FC icon
32'
Рева FC icon
34'
Счет после первого тайма 0:3
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Рева FC - Угловой
26'
Рева FC - 1-ый Гол
32'
Рева FC - 2-ой Гол
34'
Рева FC - 3-ий Гол
45+1'
Угловой
Рева FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
90+1'
Угловой
Рева FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча ФК Тавуа — Рева

Статистика матча

Угловые
0
3
Комментарии к матчу
