14.06.2025
Смотреть онлайн ФК Тавуа - Рева 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Фиджи — Чемпионат Фиджи по футболу: ФК Тавуа — Рева . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
19'
Рева FC - Угловой
26'
Рева FC - 1-ый Гол
32'
Рева FC - 2-ой Гол
34'
Рева FC - 3-ий Гол
45+1'
Рева FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:3
90+1'
Рева FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча ФК Тавуа — Рева
Статистика матча
Угловые
0
3
Комментарии к матчу