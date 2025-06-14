14.06.2025
Смотреть онлайн ФК Сува - ФК Навуа 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Фиджи — Чемпионат Фиджи по футболу: ФК Сува — ФК Навуа . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени .
Текстовая трансляция
8'
ФК Навуа - Угловой
8'
ФК Навуа - Угловой
10'
ФК Навуа - Угловой
11'
ФК Навуа - Угловой
13'
ФК Навуа - 1-ый Гол
36'
ФК Навуа - Угловой
39'
ФК Сува - Угловой
45'
ФК Сува - Угловой
45+1'
ФК Сува - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
ФК Навуа - Угловой
50'
ФК Сува - Угловой
55'
ФК Навуа - Угловой
58'
ФК Навуа - Угловой
58'
ФК Навуа - Угловой
76'
ФК Сува - Угловой
79'
ФК Сува - Угловой
90+2'
ФК Сува - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча ФК Сува — ФК Навуа
История последних встреч
ФК Сува
ФК Навуа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.08.2025
ФК Сува
0:3
ФК Навуа
Статистика матча
Атаки
69
59
Угловые
7
9
Удары мимо ворот
7
11
Удары в створ ворот
2
5
Комментарии к матчу