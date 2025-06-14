14.06.2025
Смотреть онлайн ФК Пойнте Мишел - Промекс Гарлем Юнайтед 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминика — Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: ФК Пойнте Мишел — Промекс Гарлем Юнайтед . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:50 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига
ФК Пойнте Мишел
70'
72'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Промекс Гарлем Юнайтед
64'
90'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Point Michel FC
70'
Point Michel FC
72'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1
Текстовая трансляция
8'
Point Michel FC - Угловой
11'
Point Michel FC - Угловой
11'
Point Michel FC - Угловой
22'
Point Michel FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
46'
Промекс Гарлем Юнайтед - Угловой
56'
Промекс Гарлем Юнайтед - Угловой
64'
Промекс Гарлем Юнайтед - 1-ый Гол
66'
Point Michel FC - Угловой
70'
Point Michel FC - 2-ой Гол
72'
Промекс Гарлем Юнайтед - Угловой
72'
Point Michel FC - 3-ий Гол
90'
Промекс Гарлем Юнайтед - 4-ый Гол
90+1'
Промекс Гарлем Юнайтед - Угловой
90+5'
Point Michel FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1
Превью матча ФК Пойнте Мишел — Промекс Гарлем Юнайтед
Статистика матча
Атаки
80
82
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу