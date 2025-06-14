Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн ФК Пойнте Мишел - Промекс Гарлем Юнайтед 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДоминикаЧемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига: ФК Пойнте МишелПромекс Гарлем Юнайтед . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:50 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Доминики по футболу. Премьер-лига
ФК Пойнте Мишел
70'
72'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Промекс Гарлем Юнайтед
64'
90'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Промекс Гарлем Юнайтед icon
64'
Point Michel FC icon
70'
Point Michel FC icon
72'
Промекс Гарлем Юнайтед icon
90'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
11'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
11'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
22'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
46'
Угловой
Промекс Гарлем Юнайтед - Угловой
56'
Угловой
Промекс Гарлем Юнайтед - Угловой
64'
Промекс Гарлем Юнайтед - 1-ый Гол
66'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
70'
Point Michel FC - 2-ой Гол
72'
Угловой
Промекс Гарлем Юнайтед - Угловой
72'
Point Michel FC - 3-ий Гол
90'
Промекс Гарлем Юнайтед - 4-ый Гол
90+1'
Угловой
Промекс Гарлем Юнайтед - Угловой
90+5'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,1

Превью матча ФК Пойнте Мишел — Промекс Гарлем Юнайтед

Статистика матча

Атаки
80
82
Угловые
6
4
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Сельта Виго Сельта Виго
Болонья Болонья
11 Декабря
23:00
СК Фрайбург СК Фрайбург
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
11 Декабря
23:00
BetBoom Team BetBoom Team
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
11 Декабря
17:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
11 Декабря
18:30
PARIVISION PARIVISION
Heroic Heroic
11 Декабря
21:00
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Декабря
15:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
11 Декабря
18:30
Team Spirit Team Spirit
Team Falcons Team Falcons
11 Декабря
19:00
Tundra Esports Tundra Esports
Team Liquid Team Liquid
11 Декабря
21:00
ХК Югра ХК Югра
ХК Рязань ХК Рязань
11 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA