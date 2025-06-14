14.06.2025
Смотреть онлайн San Diego Dons Women - Albion San Diego Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. WPSL женщины: San Diego Dons Women — Albion San Diego Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
San Diego Dons Women
Завершен
3 : 1
14 июня 2025
Счет после первого тайма 2:1 : 0,1
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,1
Текстовая трансляция
5'
ASC San Diego Women - 1-ый Гол
11'
San Diego Dons Women - 2-ой Гол
13'
San Diego Dons Women - Угловой
16'
San Diego Dons Women - Угловой
27'
San Diego Dons Women - Угловой
32'
San Diego Dons Women - Угловой
35'
San Diego Dons Women - 3-ий Гол
50'
ASC San Diego Women - Угловой
57'
San Diego Dons Women - Угловой
59'
ASC San Diego Women - Угловой
62'
San Diego Dons Women - Угловой
65'
San Diego Dons Women - Угловой
66'
San Diego Dons Women - Угловой
70'
San Diego Dons Women - Угловой
78'
San Diego Dons Women - 4-ый Гол
Превью матча San Diego Dons Women — Albion San Diego Women
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
81
42
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
10
6
Комментарии к матчу