14.06.2025

Смотреть онлайн San Diego Dons Women - Albion San Diego Women 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. WPSL женщины: San Diego Dons WomenAlbion San Diego Women . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. WPSL женщины
San Diego Dons Women
11'
35'
78'
Завершен
3 : 1
14 июня 2025
Albion San Diego Women
5'
ASC San Diego Women icon
5'
San Diego Dons Women icon
11'
San Diego Dons Women icon
35'
Счет после первого тайма 2:1 : 0,1
San Diego Dons Women icon
78'
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,1
Текстовая трансляция
5'
ASC San Diego Women - 1-ый Гол
11'
San Diego Dons Women - 2-ой Гол
13'
Угловой
San Diego Dons Women - Угловой
16'
Угловой
San Diego Dons Women - Угловой
27'
Угловой
San Diego Dons Women - Угловой
32'
Угловой
San Diego Dons Women - Угловой
35'
San Diego Dons Women - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 0,1
50'
Угловой
ASC San Diego Women - Угловой
57'
Угловой
San Diego Dons Women - Угловой
59'
Угловой
ASC San Diego Women - Угловой
62'
Угловой
San Diego Dons Women - Угловой
65'
Угловой
San Diego Dons Women - Угловой
66'
Угловой
San Diego Dons Women - Угловой
70'
Угловой
San Diego Dons Women - Угловой
78'
San Diego Dons Women - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,1

Превью матча San Diego Dons Women — Albion San Diego Women

Статистика матча

Владение мячом
San Diego Dons Women San Diego Dons Women
70%
Albion San Diego Women Albion San Diego Women
30%
Атаки
81
42
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
10
6
Комментарии к матчу
