14.06.2025
Смотреть онлайн Спортиво Амелиано (жен) - Deportivo Recoleta Women 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Женский чемпионат Парагвая по футболу: Спортиво Амелиано (жен) — Deportivo Recoleta Women, 18 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 18 тур
Женский чемпионат Парагвая по футболу
Завершен
0 : 3
14 июня 2025
Deportivo Recoleta Women
33'
64'
82'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
8'
Deportivo Recoleta Women - Угловой
9'
Deportivo Recoleta Women - Угловой
9'
Deportivo Recoleta Women - Угловой
31'
Спортиво Амелиано (жен) - Угловой
31'
Спортиво Амелиано (жен) - Угловой
33'
Deportivo Recoleta Women - 1-ый Гол
51'
Deportivo Recoleta Women - Угловой
58'
Deportivo Recoleta Women - Угловой
63'
Deportivo Recoleta Women - Угловой
64'
Deportivo Recoleta Women - Угловой
64'
Deportivo Recoleta Women - 2-ой Гол
82'
Deportivo Recoleta Women - 3-ий Гол
Превью матча Спортиво Амелиано (жен) — Deportivo Recoleta Women
Статистика матча
Атаки
141
108
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
1
4
Комментарии к матчу