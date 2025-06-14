Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Спортиво Амелиано (жен) - Deportivo Recoleta Women 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЖенский чемпионат Парагвая по футболу: Спортиво Амелиано (жен)Deportivo Recoleta Women, 18 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 18 тур
Женский чемпионат Парагвая по футболу
Спортиво Амелиано (жен)
Завершен
0 : 3
14 июня 2025
Deportivo Recoleta Women
33'
64'
82'
Deportivo Recoleta Women icon
33'
Счет после первого тайма 0:1
Deportivo Recoleta Women icon
64'
Deportivo Recoleta Women icon
82'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Deportivo Recoleta Women - Угловой
9'
Угловой
Deportivo Recoleta Women - Угловой
9'
Угловой
Deportivo Recoleta Women - Угловой
31'
Угловой
Спортиво Амелиано (жен) - Угловой
31'
Угловой
Спортиво Амелиано (жен) - Угловой
33'
Deportivo Recoleta Women - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
51'
Угловой
Deportivo Recoleta Women - Угловой
58'
Угловой
Deportivo Recoleta Women - Угловой
63'
Угловой
Deportivo Recoleta Women - Угловой
64'
Угловой
Deportivo Recoleta Women - Угловой
64'
Deportivo Recoleta Women - 2-ой Гол
82'
Deportivo Recoleta Women - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Спортиво Амелиано (жен) — Deportivo Recoleta Women

Статистика матча

Атаки
141
108
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
1
4
Игры 18 тур
15.06.2025
Гуарани (жен)
1:0
Серро Портеньо
Завершен
15.06.2025
Club Atlético Tembetary Women
0:0
Насьонал-Умаита - Женщины
Завершен
15.06.2025
Спортиво Лукеньо - Женщины
-:-
Либертад Лимпеньо
Отменен
14.06.2025
Олимпия Асунсьон (жен)
5:1
Хенераль Бернардино Кабальеро (жен)
Завершен
14.06.2025
Sportivo Trinidense Women
1:0
2 de Mayo Women
Прерванный и не будет доигран
14.06.2025
Спортиво Амелиано (жен)
0:3
Deportivo Recoleta Women
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA