14.06.2025
Смотреть онлайн Модбери Джетс - Резерв - Пара Хилс - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв: Модбери Джетс - Резерв — Пара Хилс - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв
Модбери Джетс - Резерв
12'
35'
Завершен
2 : 1
14 июня 2025
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
12'
Модбери Джетс - Резерв - 1-ый Гол
35'
Модбери Джетс - Резерв - 2-ой Гол
44'
Para Hills Knights Reserves - Угловой
45+1'
Para Hills Knights Reserves - Угловой
50'
Модбери Джетс - Резерв - Угловой
57'
Модбери Джетс - Резерв - Угловой
69'
Модбери Джетс - Резерв - Угловой
77'
Модбери Джетс - Резерв - Угловой
87'
Модбери Джетс - Резерв - Угловой
90'
Para Hills Knights Reserves - 3-ий Гол
Превью матча Модбери Джетс - Резерв — Пара Хилс - Резерв
Статистика матча
Атаки
66
72
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
11
6
Комментарии к матчу