14.06.2025
Смотреть онлайн Плейфорд - Резерв - Кемпбелтаун - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв: Плейфорд - Резерв — Кемпбелтаун - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени .
МСК
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв
Плейфорд - Резерв
4'
14'
45+1'
Завершен
3 : 5
14 июня 2025
Кемпбелтаун - Резерв
27'
52'
84'
89'
90'
Плейфорд - Резерв
45+1'
Счет после первого тайма 3:1
Матч закончился со счётом 3:5
Текстовая трансляция
4'
Кемпбелтаун - Резерв - Угловой
4'
Плейфорд - Резерв - 1-ый Гол
14'
Плейфорд - Резерв - 2-ой Гол
27'
Кемпбелтаун - Резерв - 3-ий Гол
39'
Кемпбелтаун - Резерв - Угловой
41'
Кемпбелтаун - Резерв - Угловой
45+1'
Плейфорд - Резерв - 4-ый Гол
47'
Плейфорд - Резерв - Угловой
52'
Кемпбелтаун - Резерв - 5-ый Гол
53'
Плейфорд - Резерв - Угловой
74'
Плейфорд - Резерв - Угловой
75'
Кемпбелтаун - Резерв - Угловой
84'
Кемпбелтаун - Резерв - 6-ый Гол
88'
Кемпбелтаун - Резерв - Угловой
89'
Кемпбелтаун - Резерв - 7-ый Гол
90'
Кемпбелтаун - Резерв - 8-ый Гол
Превью матча Плейфорд - Резерв — Кемпбелтаун - Резерв
Статистика матча
Атаки
51
99
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
6
14
Комментарии к матчу