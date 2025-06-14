Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Adelaide Croatia Raiders Reserves - МетроСтарс - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв: Adelaide Croatia Raiders ReservesМетроСтарс - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв
Adelaide Croatia Raiders Reserves
8'
23'
27'
38'
64'
82'
Завершен
6 : 0
14 июня 2025
МетроСтарс - Резерв
Смотреть онлайн
Adelaide Croatia Raiders Reserves icon
8'
Adelaide Croatia Raiders Reserves icon
23'
Adelaide Croatia Raiders Reserves icon
27'
Adelaide Croatia Raiders Reserves icon
38'
Счет после первого тайма 4:0
Adelaide Croatia Raiders Reserves icon
64'
Adelaide Croatia Raiders Reserves icon
82'
Матч закончился со счётом 6:0
Текстовая трансляция
8'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - 1-ый Гол
19'
Угловой
Adelaide Croatia Raiders Reserves - Угловой
23'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - 2-ой Гол
27'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - 3-ий Гол
35'
Угловой
Adelaide Croatia Raiders Reserves - Угловой
38'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0
64'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - 5-ый Гол
68'
Угловой
Adelaide Croatia Raiders Reserves - Угловой
82'
Adelaide Croatia Raiders Reserves - 6-ый Гол
89'
Угловой
МетроСтарс - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 6:0

Превью матча Adelaide Croatia Raiders Reserves — МетроСтарс - Резерв

Команда Adelaide Croatia Raiders Reserves в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 августа 2025 на поле команды Adelaide Croatia Raiders Reserves, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Adelaide Croatia Raiders Reserves
Adelaide Croatia Raiders Reserves
МетроСтарс - Резерв
Adelaide Croatia Raiders Reserves
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.08.2025
Adelaide Croatia Raiders Reserves
Adelaide Croatia Raiders Reserves
1:2
МетроСтарс - Резерв
МетроСтарс - Резерв
Обзор

Статистика матча

Атаки
116
108
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
20
3
Комментарии к матчу
