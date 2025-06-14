Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Croydon FC Reserves - Аделаида Кометс - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв: Croydon FC ReservesАделаида Кометс - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .

МСК
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв
Croydon FC Reserves
64'
84'
Завершен
2 : 2
14 июня 2025
Аделаида Кометс - Резерв
29'
45+1'
Смотреть онлайн
Аделаида Кометс - Резерв icon
29'
Аделаида Кометс - Резерв icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:2
Croydon FC Reserves icon
64'
Croydon FC Reserves icon
84'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Croydon FC Reserves - Угловой
20'
Угловой
Croydon FC Reserves - Угловой
29'
Аделаида Кометс - Резерв - 1-ый Гол
34'
Угловой
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
45+1'
Аделаида Кометс - Резерв - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
64'
Croydon FC Reserves - 3-ий Гол
70'
Угловой
Croydon FC Reserves - Угловой
71'
Угловой
Croydon FC Reserves - Угловой
83'
Угловой
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
84'
Croydon FC Reserves - 4-ый Гол
85'
Угловой
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
89'
Угловой
Аделаида Кометс - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Croydon FC Reserves — Аделаида Кометс - Резерв

Команда Croydon FC Reserves в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1.

Статистика матча

Атаки
65
47
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу
