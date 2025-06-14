14.06.2025
Смотреть онлайн Вест Торренс Биркалла - Резерв - Аделаида Сити - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв: Вест Торренс Биркалла - Резерв — Аделаида Сити - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .
МСК
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв
Вест Торренс Биркалла - Резерв
44'
61'
Завершен
2 : 3
14 июня 2025
Аделаида Сити - Резерв
87'
90+2'
90+3'
Аделаида Сити - Резерв
90+2'
Аделаида Сити - Резерв
90+3'
Текстовая трансляция
21'
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
25'
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
44'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
61'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
61'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - 2-ой Гол
78'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
81'
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
82'
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
87'
Аделаида Сити - Резерв - 3-ий Гол
90+2'
Аделаида Сити - Резерв - 4-ый Гол
90+3'
Аделаида Сити - Резерв - 5-ый Гол
90+7'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3
Превью матча Вест Торренс Биркалла - Резерв — Аделаида Сити - Резерв
Статистика матча
Атаки
88
89
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
9
11
Удары в створ ворот
14
11
