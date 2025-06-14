Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Вест Торренс Биркалла - Резерв - Аделаида Сити - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв: Вест Торренс Биркалла - РезервАделаида Сити - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:45 по московскому времени .

МСК
Австралия - ЮА - Премьер-лига - Резерв
Вест Торренс Биркалла - Резерв
44'
61'
Завершен
2 : 3
14 июня 2025
Аделаида Сити - Резерв
87'
90+2'
90+3'
Смотреть онлайн
Вест Торренс Биркалла - Резерв icon
44'
Счет после первого тайма 1:0
Вест Торренс Биркалла - Резерв icon
61'
Аделаида Сити - Резерв icon
87'
Аделаида Сити - Резерв icon
90+2'
Аделаида Сити - Резерв icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
25'
Угловой
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
44'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
61'
Угловой
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
61'
Вест Торренс Биркалла - Резерв - 2-ой Гол
78'
Угловой
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
81'
Угловой
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
82'
Угловой
Аделаида Сити - Резерв - Угловой
87'
Аделаида Сити - Резерв - 3-ий Гол
90+2'
Аделаида Сити - Резерв - 4-ый Гол
90+3'
Аделаида Сити - Резерв - 5-ый Гол
90+7'
Угловой
Вест Торренс Биркалла - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Вест Торренс Биркалла - Резерв — Аделаида Сити - Резерв

Статистика матча

Атаки
88
89
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
9
11
Удары в створ ворот
14
11
Комментарии к матчу
