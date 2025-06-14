14.06.2025
Смотреть онлайн ФК Тэйтленд - Резерв - Вестон Вокерс - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: ФК Тэйтленд - Резерв — Вестон Вокерс - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Завершен
1 : 3
14 июня 2025
Вестон Вокерс - Резерв
21'
72'
81'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
9'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
9'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
12'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
21'
Вестон Вокерс - Резерв - 1-ый Гол
26'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
31'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
42'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
45'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
46'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
49'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
51'
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
57'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
64'
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
72'
Вестон Вокерс - Резерв - 2-ой Гол
73'
ФК Тэйтленд - Резерв - 3-ий Гол
81'
Вестон Вокерс - Резерв - 4-ый Гол
Превью матча ФК Тэйтленд - Резерв — Вестон Вокерс - Резерв
Статистика матча
Атаки
98
79
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
5
14
Комментарии к матчу