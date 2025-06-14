Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн ФК Тэйтленд - Резерв - Вестон Вокерс - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: ФК Тэйтленд - РезервВестон Вокерс - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .

МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
ФК Тэйтленд - Резерв
73'
Завершен
1 : 3
14 июня 2025
Вестон Вокерс - Резерв
21'
72'
81'
Смотреть онлайн
Вестон Вокерс - Резерв icon
21'
Счет после первого тайма 0:1
Вестон Вокерс - Резерв icon
72'
ФК Тэйтленд - Резерв icon
73'
Вестон Вокерс - Резерв icon
81'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
9'
Угловой
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
9'
Угловой
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
12'
Угловой
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
21'
Вестон Вокерс - Резерв - 1-ый Гол
26'
Угловой
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
31'
Угловой
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
42'
Угловой
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
45'
Угловой
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
Угловой
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
49'
Угловой
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
51'
Угловой
ФК Тэйтленд - Резерв - Угловой
57'
Угловой
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
64'
Угловой
Вестон Вокерс - Резерв - Угловой
72'
Вестон Вокерс - Резерв - 2-ой Гол
73'
ФК Тэйтленд - Резерв - 3-ий Гол
81'
Вестон Вокерс - Резерв - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча ФК Тэйтленд - Резерв — Вестон Вокерс - Резерв

Статистика матча

Атаки
98
79
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
5
14
Комментарии к матчу
