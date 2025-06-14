Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Cooks Hill United Reserves - Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Cooks Hill United ReservesБелмонт Суонси Юнайтед - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Cooks Hill United Reserves
5'
19'
55'
Завершен
3 : 1
14 июня 2025
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв
37'
Смотреть онлайн
Cooks Hill United Reserves icon
5'
Cooks Hill United Reserves icon
19'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв icon
37'
Счет после первого тайма 2:1
Cooks Hill United Reserves icon
55'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
5'
Cooks Hill United Reserves - 1-ый Гол
19'
Cooks Hill United Reserves - 2-ой Гол
25'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
29'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
35'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
37'
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - 3-ий Гол
39'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
47'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
49'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
55'
Cooks Hill United Reserves - 4-ый Гол
59'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
70'
Угловой
Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв - Угловой
71'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
76'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
87'
Угловой
Cooks Hill United Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Cooks Hill United Reserves — Белмонт Суонси Юнайтед - Резерв

Статистика матча

Атаки
49
42
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
11
6
