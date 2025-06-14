14.06.2025
Смотреть онлайн Эджворт Иглс - Резерв - ФК Нью Ламбтон - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Эджворт Иглс - Резерв — ФК Нью Ламбтон - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Завершен
1 : 3
14 июня 2025
ФК Нью Ламбтон - Резерв
10'
59'
85'
Текстовая трансляция
2'
ФК Нью Ламбтон - Резерв - Угловой
8'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
10'
ФК Нью Ламбтон - Резерв - 1-ый Гол
25'
Эджворт Иглс - Резерв - 2-ой Гол
40'
ФК Нью Ламбтон - Резерв - Угловой
42'
ФК Нью Ламбтон - Резерв - Угловой
42'
ФК Нью Ламбтон - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
56'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
59'
ФК Нью Ламбтон - Резерв - 3-ий Гол
61'
ФК Нью Ламбтон - Резерв - Угловой
76'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
85'
ФК Нью Ламбтон - Резерв - 4-ый Гол
89'
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Эджворт Иглс - Резерв — ФК Нью Ламбтон - Резерв
Статистика матча
Атаки
70
83
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
4
12
Комментарии к матчу