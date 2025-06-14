Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Эджворт Иглс - Резерв - ФК Нью Ламбтон - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Эджворт Иглс - РезервФК Нью Ламбтон - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Эджворт Иглс - Резерв
25'
Завершен
1 : 3
14 июня 2025
ФК Нью Ламбтон - Резерв
10'
59'
85'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Нью Ламбтон - Резерв icon
10'
Эджворт Иглс - Резерв icon
25'
Счет после первого тайма 1:1
ФК Нью Ламбтон - Резерв icon
59'
ФК Нью Ламбтон - Резерв icon
85'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
ФК Нью Ламбтон - Резерв - Угловой
8'
Угловой
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
10'
ФК Нью Ламбтон - Резерв - 1-ый Гол
25'
Эджворт Иглс - Резерв - 2-ой Гол
40'
Угловой
ФК Нью Ламбтон - Резерв - Угловой
42'
Угловой
ФК Нью Ламбтон - Резерв - Угловой
42'
Угловой
ФК Нью Ламбтон - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
56'
Угловой
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
59'
ФК Нью Ламбтон - Резерв - 3-ий Гол
61'
Угловой
ФК Нью Ламбтон - Резерв - Угловой
76'
Угловой
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
85'
ФК Нью Ламбтон - Резерв - 4-ый Гол
89'
Угловой
Эджворт Иглс - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Эджворт Иглс - Резерв — ФК Нью Ламбтон - Резерв

Статистика матча

Атаки
70
83
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
4
12
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Милан Милан
Сассуоло Сассуоло
14 Декабря
14:30
Севилья Севилья
Овьедо Овьедо
14 Декабря
16:00
Буран Воронеж Буран Воронеж
Челны Челны
14 Декабря
13:00
МХК Спартак МХК Спартак
Динамо Москва U20 Динамо Москва U20
14 Декабря
13:00
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
ХК Челмет ХК Челмет
14 Декабря
11:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Барс Барс
14 Декабря
13:00
ХК Ростов ХК Ростов
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
14 Декабря
13:00
Флорида Флорида
Даллас Даллас
14 Декабря
04:07
Эдмонтон Эдмонтон
Торонто Торонто
14 Декабря
03:07
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Швеннингер Швеннингер
14 Декабря
16:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA