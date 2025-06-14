14.06.2025
Смотреть онлайн Адамстаун Роузбад - Резерв - Ламбтон Джафас - Резерв 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов: Адамстаун Роузбад - Резерв — Ламбтон Джафас - Резерв . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Сев. Нов. Южн. Уэльс - Лига резервов
Адамстаун Роузбад - Резерв
11'
30'
Завершен
2 : 3
14 июня 2025
Ламбтон Джафас - Резерв
4'
45'
68'
Счет после первого тайма 2:2 : 2,0
Матч закончился со счётом 2:3 : 2,0
Текстовая трансляция
4'
Ламбтон Джафас - Резерв - 1-ый Гол
7'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
11'
Адамстаун Роузбад - Резерв - 2-ой Гол
16'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
19'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
24'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
30'
Адамстаун Роузбад - Резерв - 3-ий Гол
33'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
33'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
45'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
45'
Ламбтон Джафас - Резерв - 4-ый Гол
56'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
60'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
68'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
68'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
68'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
68'
Ламбтон Джафас - Резерв - 5-ый Гол
74'
Адамстаун Роузбад - Резерв - Угловой
79'
Ламбтон Джафас - Резерв - Угловой
Превью матча Адамстаун Роузбад - Резерв — Ламбтон Джафас - Резерв
Статистика матча
Атаки
59
57
Угловые
7
7
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
8
7
Комментарии к матчу