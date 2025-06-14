Превью матча ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв — Gwelup Croatia

Команда ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-3.