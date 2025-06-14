Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Gwelup Croatia 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы: ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - РезервGwelup Croatia . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв
68'
79'
Завершен
2 : 0
14 июня 2025
Gwelup Croatia
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв icon
68'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв icon
79'
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
8'
Угловой
Gwelup Croatia - Угловой
12'
Угловой
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
22'
Угловой
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
30'
Угловой
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
32'
Угловой
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
34'
Угловой
Gwelup Croatia - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
59'
Угловой
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
61'
Угловой
Gwelup Croatia - Угловой
68'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - 1-ый Гол
70'
Угловой
Gwelup Croatia - Угловой
72'
Угловой
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
79'
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - 2-ой Гол
84'
Угловой
Gwelup Croatia - Угловой
85'
Угловой
ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,2

Превью матча ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв — Gwelup Croatia

Команда ФК Университет Западной Австралии-Недлендс - Резерв в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-3.

Статистика матча

Атаки
75
47
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
7
2
Комментарии к матчу
