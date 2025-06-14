Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Subiaco AFC Reserves - Kingsley Westside Reserves 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы: Subiaco AFC ReservesKingsley Westside Reserves . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы
Subiaco AFC Reserves
34'
37'
42'
Завершен
3 : 3
14 июня 2025
Kingsley Westside Reserves
30'
45'
79'
Смотреть онлайн
Kingsley Westside Reserves icon
30'
Subiaco AFC Reserves icon
34'
Subiaco AFC Reserves icon
37'
Subiaco AFC Reserves icon
42'
Kingsley Westside Reserves icon
45'
Счет после первого тайма 3:2 : 0,4
Kingsley Westside Reserves icon
79'
Матч закончился со счётом 3:3 : 0,4
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Subiaco AFC Reserves - Угловой
14'
Угловой
Kingsley Westside Reserves - Угловой
30'
Kingsley Westside Reserves - 1-ый Гол
34'
Subiaco AFC Reserves - 2-ой Гол
37'
Subiaco AFC Reserves - 3-ий Гол
42'
Subiaco AFC Reserves - 4-ый Гол
45'
Kingsley Westside Reserves - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 3:2 : 0,4
57'
Угловой
Subiaco AFC Reserves - Угловой
64'
Угловой
Subiaco AFC Reserves - Угловой
65'
Угловой
Kingsley Westside Reserves - Угловой
79'
Угловой
Kingsley Westside Reserves - Угловой
79'
Kingsley Westside Reserves - 6-ый Гол
81'
Угловой
Kingsley Westside Reserves - Угловой
84'
Угловой
Subiaco AFC Reserves - Угловой
89'
Угловой
Kingsley Westside Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3 : 0,4

Превью матча Subiaco AFC Reserves — Kingsley Westside Reserves

Команда Subiaco AFC Reserves в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команда Kingsley Westside Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-3. Команда Subiaco AFC Reserves в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Kingsley Westside Reserves забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
59
58
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
0
5
Удары в створ ворот
5
6
Комментарии к матчу
