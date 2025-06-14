Смотреть онлайн Subiaco AFC Reserves - Kingsley Westside Reserves 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы: Subiaco AFC Reserves — Kingsley Westside Reserves . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
Превью матча Subiaco AFC Reserves — Kingsley Westside Reserves
Команда Subiaco AFC Reserves в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команда Kingsley Westside Reserves, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-3. Команда Subiaco AFC Reserves в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Kingsley Westside Reserves забивает 0, пропускает 0.