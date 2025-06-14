Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Murdoch University Melville FC Reserves - Joondalup City Reserves 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы: Murdoch University Melville FC ReservesJoondalup City Reserves . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
Австралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы
Murdoch University Melville FC Reserves
9'
20'
60'
65'
Завершен
4 : 2
14 июня 2025
Joondalup City Reserves
16'
27'
Murdoch University Melville FC Reserves icon
9'
Joondalup City Reserves icon
16'
Murdoch University Melville FC Reserves icon
20'
Joondalup City Reserves icon
27'
Счет после первого тайма 2:2
Murdoch University Melville FC Reserves icon
60'
Murdoch University Melville FC Reserves icon
65'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Joondalup City Reserves - Угловой
2'
Угловой
Joondalup City Reserves - Угловой
9'
Murdoch University Melville FC Reserves - 1-ый Гол
16'
Joondalup City Reserves - 2-ой Гол
20'
Murdoch University Melville FC Reserves - 3-ий Гол
27'
Joondalup City Reserves - 4-ый Гол
30'
Угловой
Murdoch University Melville FC Reserves - Угловой
34'
Угловой
Joondalup City Reserves - Угловой
43'
Угловой
Joondalup City Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
54'
Угловой
Murdoch University Melville FC Reserves - Угловой
57'
Угловой
Joondalup City Reserves - Угловой
60'
Murdoch University Melville FC Reserves - 5-ый Гол
65'
Угловой
Murdoch University Melville FC Reserves - Угловой
65'
Murdoch University Melville FC Reserves - 6-ый Гол
82'
Угловой
Joondalup City Reserves - Угловой
87'
Угловой
Joondalup City Reserves - Угловой
90+1'
Угловой
Joondalup City Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Murdoch University Melville FC Reserves — Joondalup City Reserves

Команда Murdoch University Melville FC Reserves в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.

Статистика матча

Атаки
60
94
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
14
11
Комментарии к матчу
