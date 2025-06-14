Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы: Murdoch University Melville FC Reserves — Joondalup City Reserves . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

