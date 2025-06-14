14.06.2025
Смотреть онлайн Kalamunda City FC Reserves - Inglewood United Reserves 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы: Kalamunda City FC Reserves — Inglewood United Reserves . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Австралия - Западная Австралия - Лига 1 - Резервы
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
10'
Kalamunda City FC Reserves - Угловой
27'
Kalamunda City FC Reserves - 1-ый Гол
37'
Kalamunda City FC Reserves - Угловой
44'
Kalamunda City FC Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
72'
Kalamunda City FC Reserves - Угловой
73'
Kalamunda City FC Reserves - Угловой
82'
Kalamunda City FC Reserves - Угловой
82'
Kalamunda City FC Reserves - Угловой
84'
Kalamunda City FC Reserves - Угловой
89'
Inglewood United Reserves - Угловой
90+1'
Inglewood United Reserves - Угловой
90+4'
Inglewood United Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Kalamunda City FC Reserves — Inglewood United Reserves
Статистика матча
Атаки
65
75
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
7
1
Комментарии к матчу