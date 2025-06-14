14.06.2025
Смотреть онлайн Tigers FC U23 - О'Коннор Найтс (23) 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23: Tigers FC U23 — О'Коннор Найтс (23) . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Австралийская столичная теффитория - Лига U23
Tigers FC U23
2'
19'
73'
78'
Завершен
4 : 2
14 июня 2025
О'Коннор Найтс (23)
13'
28'
Tigers FC U23
19'
Счет после первого тайма 2:2
Tigers FC U23
73'
Tigers FC U23
78'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
2'
Tigers FC U23 - 1-ый Гол
13'
О'Коннор Найтс (23) - 2-ой Гол
19'
Tigers FC U23 - 3-ий Гол
23'
О'Коннор Найтс (23) - Угловой
24'
О'Коннор Найтс (23) - Угловой
28'
О'Коннор Найтс (23) - 4-ый Гол
35'
Tigers FC U23 - Угловой
41'
Tigers FC U23 - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
52'
Tigers FC U23 - Угловой
53'
О'Коннор Найтс (23) - Угловой
54'
О'Коннор Найтс (23) - Угловой
58'
Tigers FC U23 - Угловой
64'
Tigers FC U23 - Угловой
66'
Tigers FC U23 - Угловой
73'
Tigers FC U23 - 5-ый Гол
78'
Tigers FC U23 - 6-ый Гол
90+1'
Tigers FC U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2
Превью матча Tigers FC U23 — О'Коннор Найтс (23)
История последних встреч
Tigers FC U23
О'Коннор Найтс (23)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.08.2025
О'Коннор Найтс (23)
1:0
Tigers FC U23
Статистика матча
Атаки
87
79
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу