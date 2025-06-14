Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Tigers FC U23 - О'Коннор Найтс (23) 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23: Tigers FC U23О'Коннор Найтс (23) . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
Австралийская столичная теффитория - Лига U23
Tigers FC U23
2'
19'
73'
78'
Завершен
4 : 2
14 июня 2025
О'Коннор Найтс (23)
13'
28'
Tigers FC U23 icon
2'
О'Коннор Найтс (23) icon
13'
Tigers FC U23 icon
19'
О'Коннор Найтс (23) icon
28'
Счет после первого тайма 2:2
Tigers FC U23 icon
73'
Tigers FC U23 icon
78'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
2'
Tigers FC U23 - 1-ый Гол
13'
О'Коннор Найтс (23) - 2-ой Гол
19'
Tigers FC U23 - 3-ий Гол
23'
Угловой
О'Коннор Найтс (23) - Угловой
24'
Угловой
О'Коннор Найтс (23) - Угловой
28'
О'Коннор Найтс (23) - 4-ый Гол
35'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
41'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
Счет после первого тайма 2:2
52'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
53'
Угловой
О'Коннор Найтс (23) - Угловой
54'
Угловой
О'Коннор Найтс (23) - Угловой
58'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
64'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
66'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
73'
Tigers FC U23 - 5-ый Гол
78'
Tigers FC U23 - 6-ый Гол
90+1'
Угловой
Tigers FC U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Tigers FC U23 — О'Коннор Найтс (23)

История последних встреч

Tigers FC U23
Tigers FC U23
О'Коннор Найтс (23)
Tigers FC U23
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.08.2025
О'Коннор Найтс (23)
О'Коннор Найтс (23)
1:0
Tigers FC U23
Tigers FC U23
Обзор

Статистика матча

Атаки
87
79
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA