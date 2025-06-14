14.06.2025
Смотреть онлайн Queanbeyan City U23 - Гангалин Юнйтед U23 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23: Queanbeyan City U23 — Гангалин Юнйтед U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
Австралийская столичная теффитория - Лига U23
Queanbeyan City U23
15'
63'
80'
Завершен
3 : 1
14 июня 2025
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
2'
Гангалин Юнйтед U23 - 1-ый Гол
15'
Queanbeyan City U23 - 2-ой Гол
32'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
40'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
40'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
48'
Queanbeyan City U23 - Угловой
50'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
62'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
62'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
63'
Queanbeyan City U23 - 3-ий Гол
75'
Queanbeyan City U23 - Угловой
80'
Queanbeyan City U23 - 4-ый Гол
85'
Гангалин Юнйтед U23 - Угловой
Превью матча Queanbeyan City U23 — Гангалин Юнйтед U23
Статистика матча
Атаки
65
88
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
7
11
Комментарии к матчу