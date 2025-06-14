Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн South Melbourne U23 - Preston Lions U23 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: South Melbourne U23Preston Lions U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
Australia NPL Victoria U23
South Melbourne U23
24'
31'
51'
Завершен
3 : 2
14 июня 2025
Preston Lions U23
66'
82'
South Melbourne U23 icon
24'
South Melbourne U23 icon
31'
Счет после первого тайма 2:0
South Melbourne U23 icon
51'
Preston Lions U23 icon
66'
Preston Lions U23 icon
82'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
9'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
18'
Угловой
South Melbourne U23 - Угловой
24'
South Melbourne U23 - 1-ый Гол
29'
Угловой
South Melbourne U23 - Угловой
31'
South Melbourne U23 - 2-ой Гол
40'
Угловой
South Melbourne U23 - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
51'
South Melbourne U23 - 3-ий Гол
59'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
60'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
66'
Preston Lions U23 - 4-ый Гол
70'
Угловой
South Melbourne U23 - Угловой
76'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
78'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
79'
Угловой
Preston Lions U23 - Угловой
82'
Preston Lions U23 - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча South Melbourne U23 — Preston Lions U23

Статистика матча

Атаки
81
89
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
8
9
Комментарии к матчу
