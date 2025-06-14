Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Altona Magic U23 - Hume City U23 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Altona Magic U23Hume City U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Australia NPL Victoria U23
Altona Magic U23
54'
Завершен
1 : 3
14 июня 2025
Hume City U23
15'
27'
65'
Смотреть онлайн
Hume City U23 icon
15'
Hume City U23 icon
27'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,2
Altona Magic U23 icon
54'
Hume City U23 icon
65'
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
15'
Hume City U23 - 1-ый Гол
27'
Hume City U23 - 2-ой Гол
30'
Угловой
Hume City U23 - Угловой
36'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
37'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
43'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 1,2
48'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
48'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
53'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
54'
Altona Magic U23 - 3-ий Гол
58'
Угловой
Altona Magic U23 - Угловой
65'
Hume City U23 - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,2

Превью матча Altona Magic U23 — Hume City U23

Команда Altona Magic U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.

Статистика матча

Атаки
91
74
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу
