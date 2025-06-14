14.06.2025
Смотреть онлайн Heidelberg Utd U23 - Dandenong Thunder U23 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Heidelberg Utd U23 — Dandenong Thunder U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
Australia NPL Victoria U23
Heidelberg Utd U23
3'
83'
Завершен
2 : 1
14 июня 2025
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Heidelberg Utd U23 - 1-ый Гол
6'
Heidelberg Utd U23 - Незабитый пенальти
8'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
9'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
9'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
19'
Dandenong Thunder U23 - Угловой
24'
Dandenong Thunder U23 - Угловой
34'
Dandenong Thunder U23 - Угловой
34'
Dandenong Thunder U23 - Угловой
45+2'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
46'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
49'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
56'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
58'
Dandenong Thunder U23 - 2-ой Гол
60'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
65'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
65'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
72'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
74'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
74'
Heidelberg Utd U23 - Угловой
83'
Heidelberg Utd U23 - 3-ий Гол
Статистика матча
Атаки
70
39
Угловые
13
4
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
17
5
