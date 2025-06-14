14.06.2025
Смотреть онлайн Avondale U23 - St Albans Saints U23 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Victoria U23: Avondale U23 — St Albans Saints U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Australia NPL Victoria U23
Avondale U23
90+1'
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Текстовая трансляция
12'
Avondale U23 - Угловой
14'
Avondale U23 - Угловой
32'
Avondale U23 - Угловой
34'
St Albans Saints U23 - Угловой
45'
Avondale U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
61'
Avondale U23 - Угловой
69'
St Albans Saints U23 - Угловой
75'
Avondale U23 - Угловой
90+1'
Avondale U23 - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Avondale U23 — St Albans Saints U23
Статистика матча
Атаки
105
56
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
8
2
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу