14.06.2025

Смотреть онлайн Eastern Lions U23 - Moreland City U23 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: Eastern Lions U23Moreland City U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .

МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Eastern Lions U23
21'
42'
50'
Завершен
3 : 1
14 июня 2025
Moreland City U23
23'
Смотреть онлайн
Eastern Lions U23 icon
21'
Moreland City U23 icon
23'
Eastern Lions U23 icon
42'
Счет после первого тайма 2:1
Eastern Lions U23 icon
50'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Moreland City U23 - Угловой
13'
Угловой
Moreland City U23 - Угловой
21'
Eastern Lions U23 - 1-ый Гол
22'
Угловой
Moreland City U23 - Угловой
23'
Moreland City U23 - 2-ой Гол
42'
Eastern Lions U23 - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
50'
Eastern Lions U23 - 4-ый Гол
56'
Угловой
Eastern Lions U23 - Угловой
84'
Угловой
Moreland City U23 - Угловой
86'
Угловой
Eastern Lions U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Eastern Lions U23 — Moreland City U23

Команда Eastern Lions U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0.

Статистика матча

Атаки
71
73
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
13
9
Комментарии к матчу
