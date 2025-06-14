Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Langwarrin U23 - Manningham Utd Blues U23 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Victoria PL 1 U23: Langwarrin U23Manningham Utd Blues U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
Australia Victoria PL 1 U23
Langwarrin U23
8'
Завершен
1 : 4
14 июня 2025
Manningham Utd Blues U23
30'
61'
62'
72'
Смотреть онлайн
Langwarrin U23 icon
8'
Manningham Utd Blues U23 icon
30'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
Manningham Utd Blues U23 icon
61'
Manningham Utd Blues U23 icon
62'
Manningham Utd Blues U23 icon
72'
Матч закончился со счётом 1:4 : 1,2
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Langwarrin U23 - Угловой
8'
Langwarrin U23 - 1-ый Гол
16'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
21'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
27'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
30'
Manningham Utd Blues U23 - 2-ой Гол
41'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
61'
Manningham Utd Blues U23 - 3-ий Гол
62'
Manningham Utd Blues U23 - 4-ый Гол
68'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
72'
Manningham Utd Blues U23 - 5-ый Гол
77'
Угловой
Langwarrin U23 - Угловой
79'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
80'
Угловой
Manningham Utd Blues U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4 : 1,2

Превью матча Langwarrin U23 — Manningham Utd Blues U23

Статистика матча

Атаки
35
60
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
0
9
Удары в створ ворот
3
13
Комментарии к матчу
