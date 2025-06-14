14.06.2025
Смотреть онлайн Balcatta U23 - Perth SC U23 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Western Australia U23 League: Balcatta U23 — Perth SC U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Australia Western Australia U23 League
Balcatta U23
34'
Завершен
1 : 2
14 июня 2025
Perth SC U23
18'
69'
Perth SC U23
18'
Balcatta U23
34'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
Perth SC U23
69'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,2
Текстовая трансляция
10'
Perth SC U23 - Угловой
18'
Perth SC U23 - 1-ый Гол
25'
Balcatta U23 - Угловой
34'
Balcatta U23 - Угловой
34'
Balcatta U23 - 2-ой Гол
39'
Balcatta U23 - Угловой
41'
Balcatta U23 - Угловой
42'
Balcatta U23 - Угловой
44'
Perth SC U23 - Угловой
45+1'
Balcatta U23 - Угловой
49'
Balcatta U23 - Угловой
69'
Perth SC U23 - 3-ий Гол
73'
Balcatta U23 - Угловой
76'
Balcatta U23 - Угловой
Превью матча Balcatta U23 — Perth SC U23
Статистика матча
Атаки
113
147
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
8
5
