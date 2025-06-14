Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Western Australia U23 League : Sorrento U23 — Bayswater City U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

Превью матча Sorrento U23 — Bayswater City U23

Команда Sorrento U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-0. Команда Bayswater City U23, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Sorrento U23 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Bayswater City U23 забивает 0, пропускает 0.