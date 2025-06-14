Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Sorrento U23 - Bayswater City U23 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia Western Australia U23 League: Sorrento U23Bayswater City U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
Australia Western Australia U23 League
Sorrento U23
2'
63'
Завершен
2 : 0
14 июня 2025
Bayswater City U23
Смотреть онлайн
Sorrento U23 icon
2'
Счет после первого тайма 1:0
Sorrento U23 icon
63'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
2'
Sorrento U23 - 1-ый Гол
4'
Угловой
Bayswater City U23 - Угловой
5'
Угловой
Bayswater City U23 - Угловой
12'
Угловой
Sorrento U23 - Угловой
27'
Угловой
Bayswater City U23 - Угловой
30'
Угловой
Bayswater City U23 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
63'
Sorrento U23 - 2-ой Гол
64'
Угловой
Bayswater City U23 - Угловой
74'
Угловой
Bayswater City U23 - Угловой
82'
Угловой
Sorrento U23 - Угловой
86'
Угловой
Bayswater City U23 - Угловой
86'
Угловой
Bayswater City U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Sorrento U23 — Bayswater City U23

Команда Sorrento U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-0. Команда Bayswater City U23, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Sorrento U23 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Bayswater City U23 забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
38
50
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
1
1
Удары в створ ворот
2
0
Комментарии к матчу
