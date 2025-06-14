Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Floreat Athena U23 - Armadale U23 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia Western Australia U23 League: Floreat Athena U23Armadale U23 . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
Australia Western Australia U23 League
Floreat Athena U23
48'
Завершен
1 : 0
14 июня 2025
Armadale U23
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Floreat Athena U23 icon
48'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Floreat Athena U23 - Угловой
21'
Угловой
Floreat Athena U23 - Угловой
23'
Угловой
Armadale U23 - Угловой
30'
Угловой
Armadale U23 - Угловой
31'
Угловой
Armadale U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Floreat Athena U23 - 1-ый Гол
57'
Угловой
Armadale U23 - Угловой
64'
Угловой
Armadale U23 - Угловой
72'
Угловой
Floreat Athena U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Floreat Athena U23 — Armadale U23

Команда Floreat Athena U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1.

Статистика матча

Атаки
56
48
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
1
0
Комментарии к матчу
