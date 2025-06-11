11.06.2025
Смотреть онлайн North Mississauga SC L2 - Sigma FC L2 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League2 Ontario: North Mississauga SC L2 — Sigma FC L2 . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК
Canada League2 Ontario
Завершен
1 : 5
11 июня 2025
Превью матча North Mississauga SC L2 — Sigma FC L2
Статистика матча
Атаки
93
123
Угловые
2
6
Комментарии к матчу