14.06.2025
Смотреть онлайн Виннум Вулвз (23) - Лайонс (23) 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Квинсленд U23: Виннум Вулвз (23) — Лайонс (23) . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Австралия. НПЛ Квинсленд U23
Виннум Вулвз (23)
25'
49'
Завершен
2 : 1
14 июня 2025
Лайонс (23)
78'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Lions FC U23
78'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2
Текстовая трансляция
2'
Виннум Вулвз (23) - Угловой
6'
Lions FC U23 - Угловой
25'
Виннум Вулвз (23) - Угловой
25'
Виннум Вулвз (23) - 1-ый Гол
28'
Lions FC U23 - Угловой
29'
Lions FC U23 - Угловой
31'
Lions FC U23 - Угловой
33'
Виннум Вулвз (23) - Угловой
41'
Lions FC U23 - Угловой
49'
Виннум Вулвз (23) - 2-ой Гол
50'
Lions FC U23 - Угловой
53'
Lions FC U23 - Угловой
60'
Lions FC U23 - Угловой
60'
Lions FC U23 - Угловой
61'
Lions FC U23 - Угловой
62'
Lions FC U23 - Угловой
74'
Lions FC U23 - Угловой
77'
Lions FC U23 - Угловой
78'
Lions FC U23 - 3-ий Гол
Превью матча Виннум Вулвз (23) — Лайонс (23)
Статистика матча
Атаки
35
27
Угловые
3
13
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
8
8
Комментарии к матчу