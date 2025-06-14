Смотреть онлайн Виннум Вулвз (23) - Лайонс (23) 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Квинсленд U23: Виннум Вулвз (23) — Лайонс (23) . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .