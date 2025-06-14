Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Виннум Вулвз (23) - Лайонс (23) 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. НПЛ Квинсленд U23: Виннум Вулвз (23)Лайонс (23) . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
Австралия. НПЛ Квинсленд U23
Виннум Вулвз (23)
25'
49'
Завершен
2 : 1
14 июня 2025
Лайонс (23)
78'
Виннум Вулвз (23) icon
25'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Виннум Вулвз (23) icon
49'
Lions FC U23 icon
78'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Виннум Вулвз (23) - Угловой
6'
Угловой
Lions FC U23 - Угловой
25'
Угловой
Виннум Вулвз (23) - Угловой
25'
Виннум Вулвз (23) - 1-ый Гол
28'
Угловой
Lions FC U23 - Угловой
29'
Угловой
Lions FC U23 - Угловой
31'
Угловой
Lions FC U23 - Угловой
33'
Угловой
Виннум Вулвз (23) - Угловой
41'
Угловой
Lions FC U23 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
49'
Виннум Вулвз (23) - 2-ой Гол
50'
Угловой
Lions FC U23 - Угловой
53'
Угловой
Lions FC U23 - Угловой
60'
Угловой
Lions FC U23 - Угловой
60'
Угловой
Lions FC U23 - Угловой
61'
Угловой
Lions FC U23 - Угловой
62'
Угловой
Lions FC U23 - Угловой
74'
Угловой
Lions FC U23 - Угловой
77'
Угловой
Lions FC U23 - Угловой
78'
Lions FC U23 - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2

Превью матча Виннум Вулвз (23) — Лайонс (23)

Статистика матча

Атаки
35
27
Угловые
3
13
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
8
8
Комментарии к матчу
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA