Превью матча St George Willawong U23 — Голд Кост Найтс (23)

Команда St George Willawong U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Голд Кост Найтс (23), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-4. Команда St George Willawong U23 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Голд Кост Найтс (23) забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 августа 2025 на поле команды Голд Кост Найтс (23), в том матче победу одержали хозяева.