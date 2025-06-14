Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн St George Willawong U23 - Голд Кост Найтс (23) 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. НПЛ Квинсленд U23: St George Willawong U23Голд Кост Найтс (23) . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:45 по московскому времени .

МСК
Австралия. НПЛ Квинсленд U23
St George Willawong U23
Завершен
0 : 2
14 июня 2025
Голд Кост Найтс (23)
25'
65'
Смотреть онлайн
Голд Кост Найтс (23) icon
25'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,2
Голд Кост Найтс (23) icon
65'
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
4'
Угловой
St George Willawong U23 - Угловой
9'
Угловой
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
14'
Угловой
St George Willawong U23 - Угловой
20'
Угловой
St George Willawong U23 - Угловой
25'
Голд Кост Найтс (23) - 1-ый Гол
29'
Угловой
St George Willawong U23 - Угловой
42'
Угловой
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
44'
Угловой
St George Willawong U23 - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,2
46'
Угловой
St George Willawong U23 - Угловой
57'
Угловой
St George Willawong U23 - Угловой
62'
Угловой
St George Willawong U23 - Угловой
65'
Голд Кост Найтс (23) - 2-ой Гол
72'
Угловой
St George Willawong U23 - Угловой
76'
Угловой
St George Willawong U23 - Угловой
77'
Угловой
Голд Кост Найтс (23) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,2

Превью матча St George Willawong U23 — Голд Кост Найтс (23)

Команда St George Willawong U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Голд Кост Найтс (23), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-4. Команда St George Willawong U23 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Голд Кост Найтс (23) забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 августа 2025 на поле команды Голд Кост Найтс (23), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

St George Willawong U23
St George Willawong U23
Голд Кост Найтс (23)
St George Willawong U23
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
13.08.2025
Голд Кост Найтс (23)
Голд Кост Найтс (23)
4:0
St George Willawong U23
St George Willawong U23
Обзор

Статистика матча

Атаки
44
58
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
