Смотреть онлайн St George Willawong U23 - Голд Кост Найтс (23) 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. НПЛ Квинсленд U23: St George Willawong U23 — Голд Кост Найтс (23) . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 07:45 по московскому времени .
Превью матча St George Willawong U23 — Голд Кост Найтс (23)
Команда St George Willawong U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Голд Кост Найтс (23), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-4. Команда St George Willawong U23 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Голд Кост Найтс (23) забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 августа 2025 на поле команды Голд Кост Найтс (23), в том матче победу одержали хозяева.