Смотреть онлайн Сармиенто - Ланус 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Сармиенто — Ланус, Четвертьфинал . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Эва Перон. Судить этот матч будет Nazareno Arasa.
Превью матча Сармиенто — Ланус
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Nazareno Arasa (Аргентина).
За последние 10 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 20% (2 из 10 матчей) Nazareno Arasa назначал пенальти