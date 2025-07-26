Смотреть онлайн Сармиенто - Ланус 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Сармиенто — Ланус, Четвертьфинал . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Эва Перон. Судить этот матч будет Nazareno Arasa.