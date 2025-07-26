Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Сармиенто - Ланус 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: СармиентоЛанус, Четвертьфинал . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Эва Перон. Судить этот матч будет Nazareno Arasa.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Эстадио Эва Перон
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Сармиенто
Завершен
0 : 2
26 июля 2025
Ланус
Rodrigo Castillo 10'
Rodrigo Castillo 43'
Смотреть онлайн
Rodrigo Castillo icon
10'
Rodrigo Castillo icon
43'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,2
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Ланус - Угловой
4'
Угловой
Ланус - Угловой
6'
Угловой
Ланус - Угловой
10'
Rodrigo Castillo - 1-ый Гол
19'
Угловой
Сармиенто - Угловой
19'
Угловой
Сармиенто - Угловой
24'
Угловой
Ланус - Угловой
25'
Угловой
Ланус - Угловой
27'
Угловой
Сармиенто - Угловой
37'
Угловой
Ланус - Угловой
39'
Угловой
Ланус - Угловой
43'
Rodrigo Castillo - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Сармиенто - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 3,2
47'
Угловой
Ланус - Угловой
75'
Угловой
Сармиенто - Угловой
77'
Угловой
Сармиенто - Угловой
88'
Угловой
Сармиенто - Угловой
90+2'
Угловой
Сармиенто - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,2

Превью матча Сармиенто — Ланус

Сармиенто Сармиенто
42
Аргентина
Лукас Акоста
17
Аргентина
Jeremias Vallejos
14
Аргентина
Факундо Ронкалья
2
Аргентина
Хуан Инсаурральде
39
Аргентина
Joel Godoy
19
Аргентина
Julian Contrera
25
Аргентина
Carlos Villalba
23
Аргентина
Elian Ezequiel Gimenez
22
Аргентина
Gaston Gonzalez
11
Аргентина
Santiago Alejandro Rodriguez
9
Уругвай
Joaquin Ardaiz
Тренер
Аргентина
Javier Sanguinetti
Ланус Ланус
26
Аргентина
Nahuel Losada
4
Уругвай
Gonzalo Perez
2
Аргентина
Эсекьель Муноз
35
Ronaldo de Jesus Lopez
6
Аргентина
Sasha Julian Marcich
30
Аргентина
Agustin Cardozo
5
Аргентина
Felipe Pena Biafore
11
Аргентина
Эдуардо Сальвио
8
Аргентина
Franco Watson
23
Аргентина
Ramiro Carrera
19
Аргентина
Rodrigo Castillo
Тренер
Аргентина
Маурисио Пеллегрино

Статистика матча

Владение мячом
Сармиенто Сармиенто
53%
Ланус Ланус
47%
Атаки
89
100
Угловые
8
8
Фолы
13
9
Удары (всего)
11
8
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
6
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Nazareno Arasa (Аргентина).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 20% (2 из 10 матчей) Nazareno Arasa назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA