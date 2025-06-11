11.06.2025
Смотреть онлайн Queanbeyan City U23 - Туггеранонг Юнайтед U23 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23: Queanbeyan City U23 — Туггеранонг Юнайтед U23 . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
Австралийская столичная теффитория - Лига U23
Queanbeyan City U23
39'
78'
Завершен
2 : 2
11 июня 2025
Туггеранонг Юнайтед U23
15'
47'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
3'
Queanbeyan City U23 - Угловой
9'
Queanbeyan City U23 - Угловой
15'
Туггеранонг Юнайтед U23 - 1-ый Гол
23'
Queanbeyan City U23 - Угловой
37'
Queanbeyan City U23 - Угловой
39'
Queanbeyan City U23 - 2-ой Гол
47'
Туггеранонг Юнайтед U23 - 3-ий Гол
49'
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
53'
Queanbeyan City U23 - Угловой
66'
Queanbeyan City U23 - Угловой
78'
Queanbeyan City U23 - 4-ый Гол
85'
Queanbeyan City U23 - Угловой
87'
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
Превью матча Queanbeyan City U23 — Туггеранонг Юнайтед U23
История последних встреч
Queanbeyan City U23
Туггеранонг Юнайтед U23
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.07.2025
Туггеранонг Юнайтед U23
4:0
Queanbeyan City U23
Статистика матча
Атаки
8
17
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
8
7
