11.06.2025

Смотреть онлайн Queanbeyan City U23 - Туггеранонг Юнайтед U23 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралийская столичная теффитория - Лига U23: Queanbeyan City U23Туггеранонг Юнайтед U23 . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК
Австралийская столичная теффитория - Лига U23
Queanbeyan City U23
39'
78'
Завершен
2 : 2
11 июня 2025
Туггеранонг Юнайтед U23
15'
47'
Смотреть онлайн
Туггеранонг Юнайтед U23 icon
15'
Queanbeyan City U23 icon
39'
Счет после первого тайма 1:1
Туггеранонг Юнайтед U23 icon
47'
Queanbeyan City U23 icon
78'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Queanbeyan City U23 - Угловой
9'
Угловой
Queanbeyan City U23 - Угловой
15'
Туггеранонг Юнайтед U23 - 1-ый Гол
23'
Угловой
Queanbeyan City U23 - Угловой
37'
Угловой
Queanbeyan City U23 - Угловой
39'
Queanbeyan City U23 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
47'
Туггеранонг Юнайтед U23 - 3-ий Гол
49'
Угловой
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
53'
Угловой
Queanbeyan City U23 - Угловой
66'
Угловой
Queanbeyan City U23 - Угловой
78'
Queanbeyan City U23 - 4-ый Гол
85'
Угловой
Queanbeyan City U23 - Угловой
87'
Угловой
Туггеранонг Юнайтед U23 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Queanbeyan City U23 — Туггеранонг Юнайтед U23

История последних встреч

Queanbeyan City U23
Queanbeyan City U23
Туггеранонг Юнайтед U23
Queanbeyan City U23
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.07.2025
Туггеранонг Юнайтед U23
Туггеранонг Юнайтед U23
4:0
Queanbeyan City U23
Queanbeyan City U23
Обзор

Статистика матча

Атаки
8
17
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
8
7
Комментарии к матчу
